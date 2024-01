Questa fotocamera nel deserto scatta una foto ogni 1.000 anni per questo assurdo motivo

A Tucson, in Arizona, un ricercatore di nome Jonathon Keats ha creato la Millennium Camera, un dispositivo che spera di catturare tutto ciò che accadrà davanti a lei nei prossimi... 1.000 anni.

Sembra folle, eppure non solo è reale, ma potrebbe presto ampliarsi ancor di più. Il design di questa fotocamera unica al mondo, è relativamente semplice (trattandosi di una fotocamera). Come potete osservare anche voi al seguente link, è infatti composta da un foro delle dimensioni di uno spillo in un sottile foglio d'oro a 24 carati. In tal modo la luce può colpire un piccolo cilindro di rame che si trova in cima a un palo d'acciaio.

In altre parole, dopo aver visto i 5 consigli per scattare foto con Android e senza scendere troppo in tecnicismi, è come se la fotocamera riuscisse a scattare una singola foto con i tempi di esposizione più lunghi mai registrati nella storia dell’umanità. Anche il luogo in cui è stata installata desta parecchia curiosità.

Con l'aiuto dei ricercatori del Desert Laboratory di Tumamoc Hill, la fotocamera è stata installata accanto a una panchina che si affaccia sul quartiere di Star Pass a Tucson. In questo luogo decisamente suggestivo, i visitatori sono incoraggiati a sedersi e pensare al futuro. Ma le paure e i dubbi sono tanti.

"Mille anni sono un tempo lungo e ci sono tante ragioni per cui questo potrebbe non funzionare. La fotocamera potrebbe non essere più in circolazione tra un millennio. Ci sono forze della natura e decisioni prese dalle persone, siano esse amministrative o penali, che potrebbero far sì che la fotocamera non duri", ha dichiarato Keats in una nota.

Ma se dovesse sopravvivere, potrebbe mostrare chiaramente i cambiamenti che avverranno a livello naturale lungo le colline e a livello urbanistico con la costruzione (o la scomparsa) di diversi edifici.

"È facile immaginare che tra mille anni le persone possano vedere una versione di Tucson molto peggiore di quella che vediamo oggi, ma il fatto che possiamo immaginarla non è una brutta cosa. In realtà è una buona cosa, perché se possiamo immaginarlo, allora potremo anche immaginare cos’altro potrebbe accadere, e quindi tutto ciò potrebbe motivarci ad agire per dare una forma diversa al nostro futuro", ha affermato lo stesso Keats.

Non contento, l’autore ha deciso di installare presto ulteriori fotocamere a Chongqing, in Cina, al Griffith Park di Los Angeles e sulle Alpi austriache. Sciare nel deserto non sarà quindi l’unica stranezza a cui potrete assistere.

"Spero che questo porti a un processo planetario di reimmaginazione del pianeta Terra per le generazioni future".