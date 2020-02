Fotocamera Sony, iPad Pro ed AirPods in offerta su Amazon

Anche nel primo lunedì di Febbraio continuano le offerte dal fronte Amazon sui prodotti d'elettronica ed informatica. Quest'oggi la società di Seattle propone agli utenti una fotocamera Sony, un iPad Pro e le AirPods con custodia wireless a prezzo scontato.

Partendo dalla fotocamera Sony, si tratta della DSC-RX100MX3, compatta cyber-shot con sensore CMOS Exmor R 1'' da 20,1 megapixel ed obiettivo Zeiss vario-sonnar T con zoom ottico da 2,9x, a cui si aggiunge uno schermo LCD da 3'' inclinabile a 180 gradi. Amazon consente di portarla a casa a 422,98 Euro, l'8% in meno rispetto ai 460 Euro precedenti.

Per quanto riguarda l'iPad Pro, invece, il modello in questione è quello con schermo da 11 pollici, supporto WiFi + Cellular ed 1 terabyte di memoria. Il prezzo proposto da Amazon è molto conveniente: 1.570,28 Euro, per un risparmio di 108,72 Euro. Nella scheda del prodotto è presente l'indicazione che sono disponibili solo quattro unità, ma ne sono in arrivo ulteriori.

Infine, tra gli sconti troviamo le AirPods 2. Ad impreziosire l'offerta il fatto che il modello in questione è quello con case di ricarica wireless, che ha un prezzo di listino di 229 Euro. Amazon le sconta e le porta a 170,99 Euro: lo sconto è del 25%.

Su tutti e tre i prodotti la spedizione e vendita è effettuata direttamente da Amazon.