Questa fotocamera 'spoglia' in 10 secondi le persone attraverso un'IA

L'artista tedesco Mathias Vef e il designer Benedikt Groß hanno collaborato per creare una macchina fotografica che "spoglia" immediatamente i soggetti, con o senza consenso. Si chiama NUCA e sicuramente ne sentiremo parlare a lungo.

"NUCA ha già suscitato reazioni diverse, che vanno dai timori di un pregiudizio dell'intelligenza artificiale verso il culto del corpo e la mania della bellezza all'entusiasmo per la celebrazione della bellezza e della forma umana naturale", si legge direttamente sul sito web del progetto.

Dopo aver visto il primo stetoscopio con intelligenza artificiale, questa volta parliamo dunque di una fotocamera che farà sicuramente discutere. Nonostante le apparenze, i motivi sono decisamente nobili.

Intanto, è importante chiarire come si tratti in realtà di una "macchina fotografica deepfake". È un dispositivo di piccole dimensioni che utilizza l'intelligenza artificiale per generare immagini di nudo di qualsiasi persona vestita in pochissimi secondi. E la privacy? Certo, vi è una palese violazione della privacy, ma le motivazioni sono ben più profonde.

Lo scopo principali degli autori, è infatti quello di dimostrare come l’intelligenza artificiale generativa stia corrodendo il tessuto della realtà stessa.

"Questo progetto stimola una discussione cruciale sul potenziale dell'intelligenza artificiale, sottolineando il consenso, l'equità algoritmica e gli impatti sociali delle immagini generate dall'intelligenza artificiale".

Nella sua forma attuale, NUCA è una fotocamera compatta, realizzata con parti progettate e stampate in 3D, come potete osservare anche voi al seguente link. Contiene al suo interno uno smartphone che cattura l’immagine, mentre un modello AI aggiunge il volto del soggetto del mondo reale su un corpo completamente nudo generato dall’intelligenza artificiale.

"Il tempo di elaborazione è piuttosto breve, dieci secondi. Una delle sfide è stata ridurre i tempi di generazione delle immagini. Abbiamo utilizzato principalmente strumenti disponibili al pubblico, ma combinarli in modo molto efficiente e inserirli in un dispositivo funzionante è qualcosa che non è mai stato fatto prima", ha dichiarato lo stesso Vef a Fast Company.

Venendo alle conclusioni finali, è chiaro come non sia intenzione di Vef e Groß invadere effettivamente la privacy di nessuno. NUCA è infatti "semplicemente" un prototipo progettato principalmente per l'espressione artistica. Verrà di fatto esposta anche durante una mostra a Berlino quest'estate.

Sicuramente non sarà la fotocamera più grande del mondo, tuttavia, potrebbe far scaturire un acceso dibattito sull’utilizzo e sulle relative conseguenze, dell’utilizzo smodato dell’intelligenza artificiale nella vita quotidiana.

