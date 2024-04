Ecco la fotocamera più veloce del mondo: fa filmati a 156 trilioni di frame al secondo

Una nuova macchina fotografica ha stabilito un record sorprendente, raggiungendo una velocità di 156 trilioni di fotogrammi al secondo. Lo strumento rivoluzionario, sviluppato da un team di ricercatori guidato dal professor Jinyang Liang dell'Institut National de la Recherche Scientifique (INRS) di Québec, avrà impatti in molti settori.

Non solo il campo dell'imaging scientifico, ma anche nella medicina e nell'informatica. La tecnologia alla base di questa fotocamera eccezionale utilizza una tecnica ottica innovativa per catturare 132 fotogrammi da un unico impulso di un laser ultra-rapido, consentendo di osservare fenomeni che si verificano in femtosecondi — un quadrilionesimo di secondo.

Questa capacità di visualizzazione apre nuove prospettive per lo studio di processi estremamente veloci, come l'assorbimento di fotoni da parte dei semiconduttori o la demagnetizzazione di film di lega, con implicazioni dirette nello sviluppo di nuove memorie informatiche magnetiche e trattamenti medici ultrasonici avanzati.

Il dispositivo sfrutta una sorgente luminosa speciale chiamata "laser chirped", una tecnologia premiata con il Nobel per la fisica nel 2018, che estende le lunghezze d'onda della luce in modo che i diversi colori arrivino in tempi diversi. Questa caratteristica permette di catturare dettagli di eventi in tempi diversi all'interno di un singolo impulso laser.

Dopo la cattura, i dati vengono elaborati attraverso un software specializzato che, utilizzando un sistema simile ai codici a barre, distingue i vari fotogrammi per creare un breve filmato della durata massima di 850 femtosecondi. L'innovazione rappresentata da questa macchina fotografica non solo pone nuovi standard nell'imaging ad alta velocità ma offre anche una finestra inedita su fenomeni che fino ad ora rimanevano invisibili all'occhio umano e agli strumenti tradizionali.

Per farvi capire il miglioramento, pensate che questa camera solo 2 anni fa scattava a 10 trilioni di frame al secondo.

