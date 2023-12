Fotografato uno dei 'topi' più grandi e rari al mondo: può pesare anche 1Kg

Uno studio pubblicato recentemente su Ecology and Evolution, è riuscito a catturare in diverse foto degli esemplari di vika. Impariamo insieme a conoscere questo bizzarro animale.

Questa volta non si tratta di topi trasparenti, ma della creatura che è conosciuta dalle popolazioni indigene dell'isola di Lupa Vangunu come vika (Uromys vika). Dopo anni di racconti su questo misterioso animale, gli scienziati sono riusciti ad ottenere (finalmente) circa 100 fotografie.

"Catturare immagini del ratto gigante per la prima volta è una notizia estremamente positiva per questa specie poco conosciuta", afferma Tyrone Lavery dell'Università di Melbourne, che ha lavorato alla ricerca con i ranger locali di Zaira e gli scienziati della Solomon Islands National University.

Il roditore ha delle dimensioni paragonabili ad un neonato, con un peso che può arrivare addirittura ad un chilo. Come molti roditori, preferisce uscire per procurarsi cibo durante la notte. All’interno degli scatti che potete osservare nel seguente link, i ricercatori credono di aver catturato almeno quattro esemplari. Ma sfortunatamente il pericolo è dietro l’angolo.

"Le immagini mostrano che il ratto gigante vive nelle foreste primarie di Zaira, e queste terre (in particolare l'area tribale di Dokoso) rappresentano l'ultimo habitat rimasto per la specie".

L'intera popolazione dell'isola di Vangunu è infatti sconosciuta, ma la specie è considerata ugualmente in grave pericolo di estinzione.

Nel lontano 2017, a seguito di opere di disboscamento sono emersi i resti di alcuni esemplari, suggerendo che si nascondono proprio all’interno degli alberi che preferiscono le aziende di legnami.

"La scoperta avviene in un momento critico per il futuro delle ultime foreste di Vangunu, che la comunità di Zaira lotta per proteggere dal disboscamento da 16 anni. A Zaira è stato concesso il consenso al disboscamento e, se dovesse procedere, porterebbe senza dubbio all'estinzione del ratto gigante", spiega Lavery.

Dopo aver visto che anche i topi riescono ad immaginare, se il governo delle Isole Salomone consentirà il continuo disboscamento di questa foresta, la nazione sarà in diretta contraddizione con gli impegni assunti dalle Nazioni Unite sulla biodiversità, che mirano a prevenire l’estinzione delle specie minacciate.