Fare una fotografia alla luce in volo è possibile?

La luce ha una velocità incredibile, ma finita: esattamente 299.792.458 metri al secondo. Una domanda che qualcuno potrebbe porsi è: possiamo fotografarla?

Prima di continuare a leggere, forse siete curiosi di sapere perché la velocità della luce e' esattamente quel numero, senza errore sperimentale.

Per quanto riguarda invece la nostra domanda, la risposta è sì, ma non è semplice.

Le telecamere moderne riescono a raggiungere una risoluzione temporale di un femtosecondo, un milionesimo di miliardesimo di secondo. Tuttavia, costruire un'immagine dalla cattura della macchina fotografica richiede costi computazionali elevatissimi e solitamente è possibile farlo solamente in due dimensioni.

Kazuhiro Morimoto e colleghi, in un articolo pubblicato sull'American Physical Journal, hanno mostrato come fotografare la luce in tre dimensioni. L'idea è estrarre un fotogramma dalla registrazione di un raggio laser. Il gruppo di ricercatori aveva già progettato la fotocamera da utilizzare, ma non sapeva come imbastire un set up sperimentale per effettuare la fotografia.

L'idea è arrivata dall'Astronomia, famosa per le grandi simulazioni al computer necessarie per studiarla. In particolare, gli astronomi osservano quotidianamente oggetti che sembrano muoversi a velocità super-luminali, superiori alla velocità della luce. La ragione non è fisica, ma semplicemente geometrica, in quanto attraverso i telescopi si vedono solamente proiezioni della traiettoria degli oggetti.

Morimoto ha invertito questa idea e ha deciso di fotografare la velocità apparente del laser: calcolando l'angolo tra la luce arrivata alla fotocamera e il piano dell'esperimento, è riuscito a ricostruire l'immagine del raggio laser.

Il procedimento richiede ancora calcoli numerici incredibili, ma è fattibile!