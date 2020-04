Un fotografo sta scattando i ritratti a distanza tramite FaceTime

Il lockdown mondiale ha sconvolto le vite di tutti, ed ha avuto un impatto importante anche sul mondo lavorativo. Secondo alcuni studi, i fotografi sarebbero tra i più impattati dalla chiusura generale, ma non tutti disperano. Un fotografo dello Yorkshire, Tim Dunk, ha mixato le piattaforme per effettuare videochiamate e la propria professione.

Come riportato da PetaPixel, Dunk sta usando FaceTime di Apple per scattare ritratti a distanza ai clienti che li richiedono.

Il fotografo ha descritto l'intero processo che porta all'acquisizione delle fotografie, che prevede l'utilizzo del pulsante Live Photo, introdotto dal colosso di Cupertino con uno degli ultimi major update di iOS e che consente di acquisire un'immagine durante le chiamate.

Prima di passare con lo scatto vero e proprio, ovviamente, il fotografo dà ai soggetti indicazioni su come posizionarsi, e consigli per migliorare l'illuminazione. Ovviamente le immagini vengono poi ritoccate con Lightroom ed i risultati sono davvero interessanti, come si può visualizzare attraverso la pagina dedicata.

L'iniziativa va oltre l'aspetto puramente lavorativo, nonostante il successo riscontrato. Dunk, che ha già scattato 50 fotografie tramite FaceTime, ha annunciato che donerà 12 Dollari per ogni ritratto effettuato a The Trussell Trust, un'organizzazione benefica del Regno Unito che si occupa dei banchi alimentari per le persone più bisognose.