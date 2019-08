Fotografo immortala un momento unico tra una megattera e un leone di mare

La natura sa essere meravigliosa e crudele allo stesso tempo, così come ci mostrano le foto di Chase Dekker che, mentre era intendo ad osservare le balene nelle acque della baia di Monterey, in California, è stato testimone di un evento unico.

Un leone marino di dimensioni considerevoli, di circa 180 a 270 chilogrammi, si è trovato nella bocca di una megattera di circa 15 metri, un evento così insolito che molti ricercatori di mammiferi marini non l'avevano mai visto prima.

Lo sfortunato animale era probabilmente solo "nel posto sbagliato al momento sbagliato", afferma Ari Friedlaender, ecologo dell'Università della California, che studia il comportamento foraggero dei mammiferi marini.

Molto probabilmente la megattera non aveva alcuna intenzione di mangiarsi il leone marino, ma questa non è la prima volta che animali diversi dai pesci e dai krill hanno avuto la sfortuna di finire accidentalmente nella bocca di un esemplare del genere. Anche gli uccelli marini vengono inghiottiti da questi mammiferi giganti, affermano i ricercatori.

Tuttavia c'è una buona notizia: il leone marino non è stato mangiato dalla balena, Dekker ha detto di esserne "quasi sicuro al 100%". L'esofago di una megattera ha "solo le dimensioni di forse un grosso pompelmo o un piccolo melone", ha detto, e le possibilità che un leone marino di queste dimensioni venga inghiottito sono abbastanza scarse.

Mentre una foto del genere può essere molto rara, John Calambokidis, un biologo che ha studiato le megattere lungo la costa occidentale per più di 30 anni, ha affermato a The Post di non esserne scioccato, nonostante consideri la foto "straordinaria". Leoni marini e megattere si cibano spesso delle stesse prede, e sott'acqua eventi del genere possono capitare.

"È qualcosa a cui non potrò più assistere e che molto probabilmente non catturerò di nuovo", ha dichiarato infine Dekker.