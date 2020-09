Un fotografo ha immortalato il maestoso salto di quasi 4 metri del Grande Squalo Bianco

Non capita certo tutti i giorni di assistere alle "acrobazie" di uno dei predatori più temuti dell'oceano: il Grande Squalo Bianco. Il fotografo naturalista sudafricano, Chris Fallows, è stato il testimone di questa incredibile impresa e non ha certo perso l'occasione di immortalare questo momento.

Le foto che potrete osservare in calce hanno da poco raggiunto una grande fetta di pubblico, diventando molto popolari sul web. Nel sito ufficiale del fotografo (raggiungibile attraverso questo link), troverete altre scatti simili. Fallows spera di investire ancora di più nella conservazione degli animali di cui è un grande sostenitore.

La storia dietro le foto è stata pubblicata persino su Discovery Channel durante la Shark Week, in un programma chiamato Air Jaws. Per catturare l'immagine, Fallows ha utilizzato i suoi anni di esperienza come rinomato fotografo naturalista. "Il rischio è molto alto, poiché sul lato verso il mare rivolto verso lo squalo, la mia macchina fotografica e l'obiettivo sono completamente esposti a pochi centimetri dall'oceano. Un grande tonfo o un'onda e il gioco è finito", afferma l'esperto.

"Sento ancora l'adrenalina quando penso a quella magnifica vista di un grande squalo bianco. Nuvole minacciose e uno squalo incredibilmente atletico che ha saltato 3.6 metri di altezza mostrando un profilo classico, difficile da battere!", afferma entusiasta Fallows. Le fotografie in questione saranno incluse nelle sue stampe ad edizione limitate. Il fotografo donerà il 10% degli incassi a WildAid, un'organizzazione no profit che mira a ridurre il consumo globale di prodotti della fauna selvatica e lavora su progetti di conservazione.

Inoltre, Fallows e sua moglie sono soliti ad acquistare terreni in Africa per il ripristino dell'habitat e per proteggere la fauna selvatica. Insomma, un uomo che dedica tutto se stesso alla natura.

Avete mai visto lo squalo bianco più grande del mondo? Grazie a queste foto potrete farlo!