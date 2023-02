Fotografo da migliaia di follower su Instagram confessa: 'miei ritratti generati dall'IA'

Sta avendo un eco importante la storia di Jos Avery, un ritrattista che è divenuto famoso su Instagram per le sue fotografie che pubblica su un profilo da oltre 26mila follower. L’artista ha infatti confessato che le incredibili immagini caricate non sono reali, ma generate da un’intelligenza artificiale.

“Il mio account Instagram è arrivato a quasi 12.000 follower da ottobre, più di quanto mi aspettassi”, ha confessato Avery ad ArsTechnica lo scorso gennaio, in una dichiarazione dove spiega che a dispetto di quanto abbia fatto credere, le immagini sono generate dall’intelligenza artificiale e poi rifinite. “Probabilmente il 95% dei follower non se n’è reso conto, ma voglio essere sincero” continua la dichiarazione.

Avery sottolinea che, sebbene le immagini non siano fotografie reali (tranne due), il lavoro che c’è dietro è comunque importante e richiede una grande quantità di abilità artistiche e di ritocco per renderle realistiche.

Per generare tali immagini, Avery utilizza Midjourney e poi le passa su Photoshop e Lightroom per modificarle. Alla testata ha raccontato che genera migliaia di immagini con l’IA per poi combinare le parti migliori dal momento che spesso le fotografie generate dall’intelligenza artificiale includono evidenti difetti in volti, occhi e mani. Infatti, a fronte di 160 post su Instagram ha generato 13.723 immagini: in media genere 85 fotografie per ottenerne una utilizzabile.

Il fotografo evidenzia come inizialmente fosse scettico sull’IA, ma dopo averne testato le potenzialità ha deciso di convertirsi a questa nuova forma d’arte. “Il mio obiettivo originale era ingannare le persone per mostrare l’intelligenza artificiale e poi scrivere un articolo a riguardo. Ma ora è diventato uno sbocco artistico. Le mie opinioni sono cambiate” confessa.