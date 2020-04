Fotografo tedesco cattura spettacolare immagine della Stazione Spaziale dal suo giardino

La maggior parte di noi è rinchiusa in casa in questo momento, a causa delle disposizioni per limitare il contagio di COVID-19. Tuttavia, per alcuni questa limitazione non impedisce di continuare a coltivare le loro passioni, come ad esempio l'astrofotografia, che può essere molto complicata da portare a temine nella propria abitazione.

Nulla è impossibile, e l'astrofotografo tedesco Thomas Klemmer ci dimostra che è possibile "esplorare" lo spazio anche dal giardino di casa nostra. Affacciandosi nel suo cortile, infatti, l'uomo ha diretto la sua attrezzatura fotografica verso la Stazione Spaziale Internazionale, localizzandola manualmente.

Una volta all'interno del suo campo visivo, Klemmer ha catturato centinaia di scatti della ISS utilizzando la fotocamera ZWO ASI 174 MM Mono. Per produrre l'immagine finale, l'uomo ha unito insieme 22 frame, prima di renderli più nitidi. La Stazione Spaziale Internazionale si muove a una velocità di quasi 28.000 chilometri all'ora e orbita attorno alla Terra ogni 90 minuti.

Larga quanto un campo da calcio (109 metri), la struttura è visibile dalla Terra senza la necessità di un telescopio; attraversando il cielo, la stazione spaziale sembra un aeroplano (senza luci lampeggianti e cambi di direzione) o una stella molto luminosa. Esistono anche delle applicazioni apposite che ci avvertono del passaggio della stazione per migliaia di località in tutto il mondo.