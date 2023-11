Fotovoltaico: cosa cambia tra scambio sul posto e accumulo?

Dopo avervi illustrato in maniera più capillare come funziona un impianto fotovoltaico, torniamo sull'argomento per rispondere a una delle domande più gettonate tra chi sta studiando la sua prima installazione: cosa cambia tra scambio sul posto e accumulo?

La differenza sostanziale tra i due sistemi sta nel modo in cui andiamo a gestire l'energia prodotta in eccesso e quella invece che consumiamo nelle ore in cui il nostro impianto non produce.

In altre parole, i nostri pannelli produrranno soltanto durante le ore di luce e molto probabilmente non andremo a consumare in maniera lineare tutta l'energia prodotta. La quantità di questo eccesso dipende chiaramente dai nostri consumi e dalla dimensione del pannello, ma in generale una discreta porzione di energia non verrà utilizzata contestualmente alla sua produzione e conversione.

Con l'energia prodotta dal fotovoltaico attualmente possiamo fare due cose: accumularla per usarla direttamente quando cala il sole oppure immetterla nella rete per poi ottenere un rimborso su ciò che consumeremo durante le ore di buio.

Un sistema di accumulo è una vera e propria batteria che viene inserita all'interno del nostro impianto e che entra in funzione nel momento in cui i pannelli smettono di erogare energia. A questo punto entra in gioco la batteria, che alimenterà il nostro fabbisogno durante la sera, la notte e le prime ore del mattino.

I costi non sono sempre abbordabili e il suo acquisto va valutato sulla base di eventuali incentivi.

Lo scambio sul posto, invece, consiste nella vera e propria "vendita" al GSE dell'energia che produciamo e non usiamo, secondo un valore di mercato al kWh solitamente di poco inferiore rispetto a quanto la paghiamo noi al dettaglio.

Quando la sera poi iniziamo a "chiedere" energia al nostro operatore (perché non abbiamo accumulo, naturalmente), la pagheremo secondo quanto pattuito in fase di contratto e per ogni kWh consumato verremo rimborsati sulla base di quanto abbiamo prodotto.

Un esempio pratico: in un mese noi produciamo 300 kWh durante il giorno consumandone 100. Ne avanzano 200, che verranno immessi in rete. La sera ne chiediamo 100 per il nostro fabbisogno, pagati ad esempio a 0,20 euro al kWh. Il sistema ci rimborserà a questo punto 100 dei 200 kWh che avevamo venduto, dunque pari valore rispetto a quanto abbiamo consumato, pagandoci secondo il valore di mercato, che può essere ad esempio di 10-15 centesimi al kWh.

A questo punto rimangono 100 kWh, che potremo decidere di gestire come vero e proprio guadagno (da tassare) a fine anno oppure di utilizzarlo come credito in kWh per l'anno successivo.