Altro che Founders Edition: un produttore ha fatto quasi 200 RTX 30 custom!

Mentre il team blu ha portato alla produzione della prima scheda video custom di Acer per il mercato DIY, i modelli "reference" continuano a essere tra i più apprezzati a livello collezionistico da parte degli utenti.

Tuttavia, se pensate che le Founders Edition si contendano il mercato con una manciata di schede dovrete ricredervi: le edizioni personalizzate dai partner AIB sono tantissime non solo per NVIDIA, ma anche per AMD e Intel ARC.

Allo stato attuale, la schiera di partner di Intel per la prima generazione è ancora abbastanza contenuta, con MSI e Acer che hanno proposto un modello per parte, AsRock tre e Gunnir ben sette.

Decisamente di più, secondo i dati raccolti da Videocardz, quelle proposte dagli AIB di AMD per le Radeon 6000. Vastarmor e Dataland ne propongono 12, Yeston 14 e Biostar 15.

Salendo di notorietà e di numeri, AsRock ne offre 29, superata da Asus, Sapphire, XFX e Gigabyte, rispettivamente con 30, 32, 33 e 36. Ai vertici Powercolor e MSI con ben 39 custom per parte.

La regina incontrastata del mercato delle GPU, NVIDIA, propone ben altri numeri per le RTX Serie 30. Elsa e Leadtek sono a quota 12 e 15, Emtek 29 e PNY 30, ma sono Palit, Inno3D ed EVGA ad alzare l'asticella rispettivamente fino a 53, 60 e 63.

Non è finita qui: sopra la soglia dei 100 troviamo Zotac (111), MSI (113), Gigabyte (115), Gainward (118) e Asus (131), ma a far impallidire sono gli assurdi numeri che si contano in casa Colorful, con 161 versioni custom, e Galax che ne ha proposte addirittura 187 negli ultimi due anni.

A un mese dal lancio la sola RTX 4090 ha ricevuto già ben 52 personalizzazioni, ma il mercato riuscirà a replicare i numeri di Ampere? Come sempre, staremo a vedere, ma nel frattempo abbiamo già sondato il terreno con la nostra recensione della RTX 4090, una scheda davvero incredibile!