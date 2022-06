Fox HD chiude dal 1 Luglio 2022 su Sky, e su Sky Q arriva l'app Discovery+

La notizia era nell’aria da tempo e negli ultimi giorni erano iniziate a circolare alcune indiscrezioni, ma oggi è arrivata una nuova conferma. Come riportato da ItaliaOggi, il 1 Luglio 2022 chiuderà definitivamente su Sky il canale Fox HD, ma non si tratta dell’unica notizia per la pay tv.

La stessa testata spiega anche che nei prossimi giorni arriverà sul decoder Sky Q l’applicazione di Discovery+, che andrà ad arricchire la platea di contenuti a disposizione degli abbonati, i quali potranno utilizzare i decoder come un hub in cui far confluire tutti i principali servizi di streaming.

Per quanto concerne la chiusura di Fox, non si tratta certo di un fulmine a ciel sereno. Ad Ottobre 2019 Sky aveva chiuso cinque canali tra cui Fox Animation e Comedy, i cui contenuti sono presenti nel catalogo di Disney+. Nel Giugno 2018 invece era toccato a Fox Sports.

Per fare fronte a questi addii, lo scorso anno Sky ha lanciato quattro nuovi canali: Sky Investigation, Sky Serie, Sky Nature e Sky Documentaries, che propongono un’ampia programmazione di contenuti e serie tv.

Non è chiaro se al posto di Fox HD sarà lanciato un altro network proprietario, ed almeno al momento non sono giunte indicazioni di alcun tipo a riguardo. Vi terremo aggiornati qualora dovessero esserci ulteriori novità.