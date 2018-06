Fox Sports vicino alla chiusura: non rinnovato il contratto con Sky

Fox Sports, il canale del pacchetto sport di Sky, è vicino alla chiusura. La notizia, riportata da Italia Oggi, è stata da poco ripresa anche da Calcio e Finanza, secondo cui il canale chiuderà i battenti nel giro di poche settimane. Sky Italia, infatti, avrebbe deciso di non rinnovare il contratto in essere per il triennio 2015/2018.

Nel corso degli ultimi tre anni, infatti, la pay tv di Murdoch ha versato nelle casse di Fox Sports la bellezza di 32 milioni di Euro per ottenere l'esclusiva del canale, che è diventato famoso per aver trasmesso molti campionati calcistici stranieri ed eventi sportivi di vario genere.

Alla base della decisione di chiudere ci sarebbe l'impossibilità, da parte di Fox Sports, di acquistare i diritti per le competizioni restate sul tavolo, soprattutto dopo che nel 2016 Sky ha deciso di rilevare il pacchetto per la Premier League, lasciando a Fox solo la Liga spagnola e la Bundesliga tedesca.

A questo punto resta da capire quale sarà il destino in Italia di questi ultimi due campionati, ed è probabile che Sky metta i fari almeno sulla Liga, dal momento che ad esempio la Ligue 1 francese sarà trasmessa da Mediaset. Non è da escludere che i due campionati restati scoperti vengano acquisiti da DAZN e Perform, che negli ultimi tempi ha lasciato intendere di voler puntare molto sulle competizioni calcistiche.

Resterà, invece, regolarmente attivo il sito web FoxSports.it, che sarà gestito da venti giornalisti che facevano parte della redazione di Fox.

Marco Foroni, il direttore del canale, invece dovrebbe passare a DAZN.



Aggiornamento 15:24 - poco fa è arrivata, attraverso una nota, l'ufficialità. Fox Sports chiuderà i battenti il prossimo 30 Giugno.