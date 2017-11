Foxconn: aveva rubato 5.700 iPhone, condannato a 10 anni di carcere

Un senior manager di Foxconn , l’azienda che produce gliper, è stato condannato a dieci anni di carcere per aver rubato 5.700 smartphone della Mela dalla catena di produzione, per un valore complessivo di quasi 1,5 milioni di Dollari.

Secondo AsiaOne, il taiwanese sarebbe stato uno dei responsabili per il collaudo degli iPhone, ed avrebbe costretto ad otto dei suoi subordinati di contrabbandare iPhone 5 ed iPhone 5s al di fuori dello stabilimento di Foxconn di Shenzhen tra il 2013 ed il 2014.

A quanto pare però le unità in questione non erano destinate alla vendita pubblica, ma erano destinati a prove e test, motivo per cui gli stessi sono riusciti a portare a termine il furto con estrema facilità. Ad inchiodarli però ci ha pensato un’indagine condotta all’interno della compagnia, che ha permesso agli inquirenti di rintracciare i responsabili e ad incolparli.

La sentenza è arrivata solo nella giornata di ieri, che rappresenterà un precedente importante.