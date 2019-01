Foxconn costretta a non confermare oltre 50.000 dipendenti: mercato smartphone in crisi?

Il calo delle vendite degli smartphone sta ovviamente avendo ripercussioni sulle persone che lavorano nel settore. Pensate che Foxconn, la più grande azienda produttrice di componenti elettrici ed elettronici per i produttori di dispositivi mobili di tutto il mondo, è stata costretta a non confermare ben 50.000 dipendenti dallo scorso ottobre.

In particolare, stando anche a quanto riportato dai colleghi di GSMArena, la multinazionale, che ovviamente lavora anche per società del calibro di Apple, ha lasciato senza lavoro i dipendenti della fabbrica di Zhengzhou, nella provincia cinese di Henan, che è responsabile della maggior parte della produzione degli iPhone.

Va detto però che i contratti offerti da Foxconn sono spesso rinnovati su base mensile e vanno solitamente da agosto fino a gennaio. Questo avviene ogni anno e quindi il licenziamento del personale non è una cosa inusuale, ma questa volta le tempistiche con cui tutto è avvenuto non sembrano portare a una situazione molto rosea. Infatti, la multinazionale ha lasciato a casa molti dipendenti già negli ultimi mesi del 2018, una cosa che difficilmente è avvenuta in passato.

Stando a diverse indiscrezioni, anche Pegatron, il secondo fornitore di Apple, avrebbe dovuto licenziare parecchi dipendenti a causa del calo delle vendite. Insomma, staremo a vedere come si evolverà la situazione nei prossimi mesi.