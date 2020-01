Foxconn smentisce: il Coronavirus non metterà a rischio la produzione di iPhone

Giusto questa mattina si parlava del fatto che il Coronavirus avrebbe potuto mettere a rischio la produzione di iPhone. Tuttavia, Foxconn, l'azienda addetta ai lavori per quanto riguarda lo smartphone di Apple, ha smentito tutti i rumor che andavano in questa direzione.

In particolare, stando anche a quanto riportato da The Verge, il colosso taiwanese ha affermato che che i tempi di produzione rimarranno sempre gli stessi. In ogni caso, l'azienda ha detto che ovviamente sta tenendo monitorata la situazione.

Nel comunicato giunto nelle mani di The Verge si legge: "Foxconn sta monitorando attentamente il problema legato alla salute pubblica chiamato Coronavirus e stiamo applicando tutte le pratiche di igiene e salute raccomandate in tutte le nostre attività nei mercati interessati. Le nostre strutture in Cina seguono il programma delle festività (il Governo cinese ha esteso i giorni festivi relativi al Capodanno lunare per cercare di contrastare il virus, ndr) e continueranno a farlo fino a quando tutte le aziende non riprenderanno gli orari di apertura standard. [...] Possiamo però confermare che abbiamo messo in atto misure per garantire che le tempistiche di produzione globali vengano rispettate".

Insomma, sembra che il Coronavirus non avrà particolari ripercussioni sulla produzione degli iPhone, perlomeno stando a quanto dichiarato da Foxconn.