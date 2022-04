Questa fragola supera ogni record di grandezza: ecco il nuovo primato

Un agricoltore, in Israele, è entrato nei Guinness World Records dopo aver coltivato la più grande fragola mai registrata. Con un peso di 289 grammi, il “falso frutto”, coltivato da Chahi Ariel per un anno intero, è stato dichiarato il più grande del mondo.

La fragola è stata raccolta nella fattoria di famiglia del signor Ariel, vicino a Netanya, nell'Israele centrale, nel febbraio 2021 e da allora è stata conservata in un congelatore.

"Abbiamo aspettato un anno i risultati. La abbiamo conservata in congelatore per un altro anno. Ora non è più così bella come si presentava all’inizio", ha detto Ariel. La fragola in questione non è stata fortunata come la foresta fossile, congelata per 100.000 anni.

La fragola è una varietà locale chiamata Ilan, che tende a raggiungere dimensioni considerevoli e il signor Ariel ha affermato che il frutto da record si è ridotto a circa la metà delle dimensioni di un anno fa.

Il record precedente era una fragola coltivata nel 2015 a Fukuoka, in Giappone, con un peso complessivo di 250 grammi. Chahi Ariel, al momento della scoperta della notizia, ha espresso la sua felicità saltando e cantando come un bambino.

"Siamo molto felici di essere nei Guinness World Records", ha detto. Avete ancora voglia di saperne di più su vegetazione “gigante”? Allora vi interesserà sapere che gli scienziati sono riusciti a rendere le patate più grandi del 50%.