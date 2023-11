Le fragole hanno degli effetti totalmente inaspettati sulla nostra salute

E se vi dicessimo che le fragole possono ridurre il rischio di demenza e migliorare l’umore nelle persone? Che ci crediate o meno, un nuovo studio pubblicato su Nutrients dimostra degli effetti inaspettati.

Per ben 12 settimane, i ricercatori hanno sottoposto all’esperimento 30 adulti di età compresa tra 50 e 65 anni con lieve deterioramento cognitivo e un indice di massa corporea (BMI) che li collocava nella categoria del sovrappeso. Ora che sappiamo perché le fragole sono rosse, scopriamo alcuni loro effetti.

Ai soggetti è stato chiesto di evitare il consumo di frutti di bosco (fragole comprese) per due settimane prima dello studio. Durante l’esperimento vero e proprio invece, sono state create due condizioni: nella prima è stato somministrato un integratore in polvere da 13 grammi di fragole vere, mentre nella seconda un placebo da mangiare ogni giorno.

Prima e dopo lo studio, i ricercatori hanno valutato le capacità esecutive come la memoria a lungo termine e l’umore, attraverso diversi test cognitivi. Sono stati inoltre monitorati costantemente i valori metabolici.

"Questo studio ha valutato se il consumo di fragole può migliorare le prestazioni cognitive e la salute metabolica e, in tal caso, se ci può esserci un'associazione tra miglioramento cognitivo e riduzione dei disturbi metabolici", afferma il neuroscienziato Robert Krikorian dell'Università di Cincinnati. I risultati sembrano incoraggianti.

L’interferenza della memoria ad esempio, era ridotta nei soggetti a cui era stata somministrata la polvere di fragole, suggerendo che fossero maggiormente in grado di ignorare i dati non importanti.

"La riduzione dell'interferenza della memoria si riferisce a una minore confusione di termini semanticamente correlati in un test di apprendimento di elenchi di parole", spiega Krikorian.

Come se non bastasse, sebbene non sia possibile trarre conclusioni di tipo causale sulle amate fragole con i puntini gialli, i partecipanti a cui è stata somministrata la polvere di fragola hanno riferito anche sintomi depressivi minori, indicando dunque un miglioramento della capacità di affrontare le emozioni e le situazioni quotidiane.