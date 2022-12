Il grande fraintendimento dei commenti: il 90% degli utenti Twitter legge solamente

Abbiamo già trattato su queste pagine le varie questioni che hanno caratterizzato la settimana di Natale di Elon Musk. Il marasma sollevato dal noto imprenditore ha chiaramente portato con sé anche molti dibattiti: tra questi, ce n'è uno su cui può valere la pena soffermarsi. C'entrano i commenti sul Web.

A tal proposito, come illustrato nell'ambito dell'arrivo del contatore di visualizzazioni su Twitter, Musk ha pubblicato un tweet in cui viene svelato che oltre il 90% degli utenti del social network legge solamente quanto pubblicato sul popolare social network, senza scrivere alcun tweet, rispondere ai commenti o mettere "mi piace".

L'imprenditore identifica un possibile motivo di tutto ciò anche nel fatto che quelle citate rappresentano attività pubbliche, da cui dunque un buon numero di persone potrebbe volersi "tenere alla larga". Al netto del contesto in cui arrivano le dichiarazioni di Musk, in cui il CEO sta cercando di mostrare quanto Twitter sia ancora visitato (in un momento quantomeno complesso per la piattaforma), risulta interessante notare come ora siano disponibili dati pubblici relativamente a una questione dibattuta da lungo tempo.

Il numero di commenti può effettivamente decretare la popolarità di un contenuto? Quanto si legge in quella sezione del Web può essere preso come "parere della community" o rappresenta solamente il volere di un ristretto gruppo che potrebbe potenzialmente anche non avere molto a che fare con la maggioranza degli utenti? Le proporzioni sono ben note su piattaforme come YouTube, in cui si può notare come indicativamente ci siano, per ovvi motivi, molti meno "mi piace" e ancora meno commenti rispetto alle visualizzazioni.

Alla base sembra esserci un "grande fraintendimento", per cui alcune persone sembrano pensare che il numero di commenti decreti l'effettiva popolarità di un contenuto e quanto questo viene apprezzato: il tweet di Elon Musk è in ogni caso solamente la punta dell'iceberg del dibattito, che sta alla base del mondo del Web da lungo tempo. Si tratta di questioni complesse, relative anche alla percezione, nonché a quanto un sistema implementato per portare le persone a commentare è comodo e integrato nella routine degli utenti. Su questo tema ci si può soffermare fino a un certo punto, ma risulta indubbiamente interessante notare come il tweet di Musk metta in luce, forse più che mai, questa discrepanza.