Abbiamo frainteso una legge del moto di Newton per 300 anni

E se vi dicessimo che una delle leggi fondamentali della fisica, formulata da Isaac Newton nel XVII secolo, è stata fraintesa per quasi 300 anni a causa di un errore di traduzione? Sì, avete capito bene, un errore di traduzione ha offuscato il vero significato del primo principio del moto del grande scienziato.

Stiamo parlando, in particolare, di quello che comunemente parafrasiamo come "un oggetto in movimento tende a rimanere in movimento, un oggetto a riposo tende a rimanere a riposo".

Daniel Hoek, un filosofo della Virginia Tech, ha recentemente pubblicato un articolo in cui sostiene che Newton non intendeva riferirsi a corpi immaginari privi di forze esterne, come molti hanno interpretato nel corso dei secoli. Invece, il genio voleva sottolineare che ogni cambiamento nello stato di moto di un corpo è dovuto alle forze che agiscono su di esso.

Questa rivelazione potrebbe sembrare un dettaglio accademico, ma ha implicazioni profonde. Per esempio, ha il potere di risolvere alcune delle apparenti incongruenze filosofiche tra le teorie di Newton e quelle di Einstein, che ha costruito la sua teoria della relatività generale sulla meccanica newtoniana. Inoltre, questa scoperta potrebbe avere un impatto significativo sull'educazione scientifica, offrendo agli studenti una comprensione più profonda e accurata delle leggi che governano l'universo.

Anche i giganti della scienza (con un lato oscuro) possono essere vittime di errori di traduzione e che la ricerca della verità scientifica è un percorso costellato di sorprese e rivelazioni.