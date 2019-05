La frammentazione resta un problema per Android: Pie solo al 10,4%

L'adozione e frammentazione dell'ecosistema Android continua ad essere un problema per Google, ed a più riprese i concorrenti (come Apple) non hanno esitato ad ironizzare a riguardo. Nella giornata di ieri, dopo l'annuncio di Android Q, il colosso dei motori di ricerca ha diffuso i dati relativi all'adozione delle varie build.

Dati che confermano i problemi di adozione e l'eccessiva frammentazione di Android. L'ultima versione di Android, Pie, è presente solo sul 10,4% degli smartphone che si basano sul robottino verde. Una percentuale che, se interpretata e confrontata ai predecessori, lascia intendere come il ritmo d'installazione (e quindi di distribuzione da parte dei produttori) sia comunque cresciuto. La precedente build di Android, Oreo, nei primi nove mesi di disponibilità era intorno al 5,7%. Nello stesso lasso di tempo Pie non solo ha superato quella cifra, ma l'ha quasi doppiata.

Nougat è invece installato sul 19,2% dei dispositivi Android attivi a livello mondiale. I dati completi sono disponibili nella tabella presente in calce, la cui torta dimostra come, la frammentazione resti un grosso problema per il sistema operativo.

Chiaramente è praticamente impossibile fare un confronto con iOS, sia a causa del numero elevato di smartphone su cui è presente, che per il modo di gestire gli aggiornamenti.