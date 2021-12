I frammenti dell'asteroide Ryugu sono un vero sguardo all'origine del sistema solare

Dopo il rientro dei campioni dell’asteroide Ryugu, estratti nel 2019 grazie alla sonda Hayabusa-2 sviluppata dall'Agenzia Spaziale Giapponese, gli scienziati hanno subito avviato le indagini per scoprire maggiori dettagli sui misteriosi materiali: ebbene, si tratta dei “più primordiali mai esaminati sulla Terra”.

Ricordiamo brevemente l’importanza dell’asteroide 162173 Ryugu: esso misura circa 900 metri di diametro, orbita intorno al sole tra la Terra e Marte e, secondo gli esperti, doveva contenere materiale proveniente dalla nebulosa da cui ha avuto origine il Sistema Solare miliardi di anni fa. In altre parole, si tratterebbe di un vero e proprio sguardo all’origine del Sole, della Terra e dei pianeti del nostro sistema. I campioni recuperati pesano in totale 5,4 grammi e le dimensioni vanno dal millimetro agli otto millimetri: il modo più semplice per descriverli è immaginarsi dei pezzi davvero scuri di pepe nero, in certi casi più simili a polvere fine.

Sebbene gli esperti siano soltanto all’inizio delle indagini, i risultati attuali hanno già confermato che questi campioni sono tra i materiali più primordiali disponibili nei laboratori. La roccia estratta da Ryugu verrà analizzata in un ambiente sigillato ricco di azoto purificato, senza esporrla così all’atmosfera terrestre. Con un microscopio ottico e vari strumenti necessari alla misurazione di assorbimento ed emissione di lunghezze d'onda della luce visibile e infrarossa, i ricercatori hanno poi scoperto che i frammenti riflettono soltanto dal 2% al 3% circa della luce e che la roccia sembrerebbe altamente porosa.

L’analisi tramite microscopio iperspettrale della composizione dei campioni suggerisce, poi, che le particelle di roccia sono composte da argilla e composti a base di carbonio. Allo stato attuale è completamente sconosciuto il processo di formazione ed evoluzione del materiale, definito come “uno dei più oscuri mai esaminati”. Scoprire ogni dettaglio possibile sarà essenziale, dato che Ryugu rappresenta un passo importante per svelare i segreti del Sistema Solare.

Restando nello spazio, ai confini della Via Lattea sono stati trovati dei “fossili”, utili alla ricostruzione della storia della galassia.