Frammento dell'Oceano Pacifico trovato sepolto sotto la Cina

In un nuovo studio pubblicato sulla rivista Nature Geoscience, gli scienziati hanno osservato gli antichi resti del fondale marino dell'Oceano Pacifico, che si estende per centinaia di chilometri sotto la Cina, mentre viene trascinato verso il basso nella zona di transizione del mantello terrestre.

Questa è una reliquia della litosfera oceanica, lo strato più esterno della superficie terrestre composto dalla crosta e dalle parti solide più esterne del mantello superiore. A volte può verificarsi un processo geologico chiamato subduzione, in cui una placca viene forzata sotto l'altra nelle zone di subduzione e finisce per essere spinta sempre più in profondità.

In un nuovo studio, dei ricercatori hanno osservato che questo fenomeno si svolge a profondità maggiori rispetto a quanto mai osservato prima. Prima, infatti, si pensava che queste lastre di subduzione si trovassero a una profondità di circa 200 chilometri. Mentre adesso sono state osservate a profondità comprese tra 410 e 660 chilometri.

Mentre la subduzione della placca può essere vista in corso sotto la Cina, la zona di subduzione stessa si trova molto ad est, con la lastra inclinata di un angolo relativamente basso di 25 gradi verso il basso. "Il Giappone si trova più o meno dove la placca del Pacifico raggiunge una profondità di circa 100 chilometri", afferma il sismologo Fenglin Niu della Rice University.