Un frammento di questo strano dodecaedro romano confonde gli archeologi

Mentre un metaldetectorista dilettante della piccola città di Kortessem, in Belgio, stava cercando oggetti nella nuda terra, il suo dispositivo ha iniziato a mettere dei suoni: l'uomo ha portato alla luce un frammento di uno strano dodecaedro dei tempi dei romani di 5-6 centimetri utilizzato - e rotto - in qualche rituale particolare.

Ad essere stato trovato è solo un pezzo di questo antico cimelio, così come potrete vedere in calce alla notizia. Più di 100 manufatti di questo tipo sono stati trovati in tutta Europa negli ultimi secoli, ognuno meticolosamente fuso in perfetti poliedri a 12 lati con al centro un piccolo foro - di dimensione sempre differente - con ogni vertice decorato con una minuscola pallina.

Sappiamo che questi cimeli erano molto importanti poiché sono stati trovati tra i depositi di monete. Tuttavia c'è una stranezza: non sappiamo per cosa venivano utilizzati. Infatti se non fosse stato per il fatto che ne sono stati scoperti a centinaia, non li avremmo mai trovati dal momento che non vengono mai menzionati, né nell'arte né nelle scritture.

Quindi possiamo solo speculare: questi piccoli oggetti misteriosi erano forse utilizzati come telemetri o misuratori di angoli o forse per delle previsioni astronomiche. Gli archeologi della Flanders Heritage Agency credono invece che il loro "significato andrebbe probabilmente ricercato nell'ambito magico-religioso, perché un numero significativo di dodecaedri è collegato a reperti funerari."

Quello trovato recentemente è solo il terzo dodecaedro scoperto in Belgio, mentre gli altri son stati riesumati nei luoghi in cui dominavano le civiltà celtiche (Irlanda, Gran Bretagna, Francia, Paesi Bassi, Germania). Stranamente, le piccole reliquie non sono mai state effettivamente trovate nelle zone intorno al Mar Mediterraneo, dove l'Impero Romano diede inizio alla sua ascesa.