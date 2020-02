Francesca Michielin sposta il concerto su Facebook: ecco come vederlo

La questione legata al Coronavirus sta creando diverse problematiche anche a livello di concerti. Tuttavia, c'è chi ha deciso con tenacia di non mollare e di invitare tutti al proprio concerto trasmesso in diretta streaming. Stiamo parlando della cantante Francesca Michielin, che canterà da uno studio di registrazione.

In particolare, stando anche a quanto riportato dal Corriere della Sera e come scritto dalla stessa Michielin su Facebook, il concerto della 25enne prenderà il via oggi 27 febbraio 2020 alle ore 21:00. La diretta si potrà seguire direttamente tramite la pagina Facebook ufficiale della cantante. A quanto pare, ci saranno anche degli ospiti, come il duo milanese Coma Cose.

Francesca Michielin ha scritto in merito: "La musica non si ferma, e neanche noi! Non potremo essere fisicamente insieme, è vero, per questo ho pensato di preparare qualcosa di speciale. Giovedì 27 alle 21:00 suonerò e canterò da uno studio di registrazione una parte del nostro Urban Orchestral Set [...]. Voce, pianoforte, quintetto d'archi e percussioni. Potrete seguire tutto tramite una diretta dalla mia pagina Facebook!".

Insomma, la cantante ha deciso di mettere in piedi un evento per tenerci tutti uniti a suon di musica. Nel frattempo, vi ricordiamo che è stata lanciata anche l'iniziativa #milanononsiferma, che mira a ribadire che non bisogna avere paura in queste situazioni.