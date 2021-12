Francesco Facchinetti e Gialappa's Band pronti per il lancio di Italia NFT

Dopo la parentesi di Francesco Facchinetti relativa a Stonex One (forse l'esperienza più nota del conduttore televisivo in ambito tech, ma non certo l'unica, basti pensare ad AppleKiss), ora ritroviamo il suo nome in un progetto legato agli NFT che coinvolge anche la Gialappa's Band.

Sì, avete capito bene: sta per essere lanciata quella che in un post su Facebook della Gialappa's Band viene definita "la prima piattaforma italiana dedicata agli NFT". L'evento si terrà il 16 dicembre 2021 alle ore 18:00 sul canale Twitch della Gialappa's Band e vedrà il commento del popolare gruppo comico e Francesco Facchinetti come conduttore.

Insomma, non è esattamente notizia di tutti i giorni sentire che un noto gruppo comico e un conduttore televisivo italiani parteciperanno a un evento di lancio di una piattaforma legata ai Non-fungible token, token crypto che di fatto "certificano" e danno valore a un elemento digitale, che andrà in diretta su Twitch, piattaforma di livestreaming di proprietà di Amazon. Tra l'altro, questo accade in un periodo in cui Vodafone ha lanciato l'asta per l'NFT del primo SMS mai inviato.

Non preoccupatevi se non avete capito nulla: eventualmente potete fare riferimento al nostro approfondimento relativo a che cosa sono gli NFT. Per il resto, l'annuncio della Gialappa's Band è di quelli che probabilmente non si aspettavano in molti.