Francesco Facchinetti sbotta su Instagram, avrebbe chiuso con Irama o Riki

Francesco Facchinetti, noto showman televisivo, cantante e manager con la sua Newco Management, ha recentemente sbottato su Instagram dichiarando "Te la farò pagare" verso un misterioso personaggio e pubblicando in seguito una Storia in cui ripete più volte la parola "Riconoscenza". Secondo molti, c'è stato qualche problema con Irama o Riki.

Non ci sono informazioni ufficiali in merito al destinatario del messaggio, ma ci sono alcuni elementi che fanno pensare alla chiusura dei rapporti lavorativi con uno dei due noti cantanti. In particolare, alcune indiscrezioni parlano di una possibile rottura con Irama, pseudonimo di Filippo Maria Fanti, autore di canzoni di successo come "Arrogante" e "Nera". Infatti, nelle ultime ore il giovane cantante ha pubblicato delle Storie su Instagram che farebbero pensare proprio a una rottura con Facchinetti, pur senza mai citare esplicitamente quest'ultimo.

Sul settimanale Spy si legge: "Alla base di tutto ci sarebbero stati problemi economici e alcune divergenze legate anche al dualismo con Riki, l'altro assistito dall’agenzia Newco Management di Facchinetti. [...] È stato Irama, secondo quanto risulta a Spy, a voler chiudere il rapporto con il suo manager".

Sembra quindi che la rottura con Riki sia smentita. Insomma, sembra si tratti di una vicenda che non è stata particolarmente piacevole per le parti coinvolte.