L'esercito francese sta arruolando gli scrittori di fantascienza per immaginare il futuro

L'agenzia per l'innovazione della difesa francese, una sorta di equivalente della DARPA americana, sta creando un Red Team composto da autori di fantascienza. Il loro compito sarà quello di prevedere il futuro, e in particolare le sfide, le tragedie e i cataclismi che potrebbero accadere in un domani non troppo lontano.

La Francia utilizzerà quindi l'immaginazione degli scrittori e dei fumettisti per individuare possibili minacce a cui i militari non sono ancora riusciti a pensare. È interessante, perché per questo team speciale il governo francese non si rivolgerebbe dunque a generici "competenti", vuoi delle intelligenze artificiali, del clima o della guerriglia informatica, ma cercherebbe espressamente dei creativi.

Il team sarà composto da quattro o cinque persone che rispondono alla descrizione di "futurologo" o autore di fantascienza.

Secondo i principali osservatori, la Francia probabilmente non rivelerà mai (almeno nell'immediato) il nome delle persone selezionate per la squadra, né tanto meno divulgherà al pubblico il frutto del loro lavoro.

L'espressione red team è di uso comune, e definisce un gruppo di esterni a cui è chiesto di guardare ad un problema o ad un lavoro da una prospettiva completamente diversa da quella delle persone incaricate di lavorarci fino a quel punto.

Gli Stati Uniti hanno fatto qualcosa di molto simile dopo l'undici settembre: l'idea che dei terroristi potessero dirottare degli aerei civili per fare una strage nel cuore di New York non era mai stata contemplata dalla difesa.