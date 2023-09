Francia, Apple dovrà ritirare iPhone 12 dal mercato: 'emette troppe radiazioni'

Neanche il tempo di festeggiare il lancio di iPhone 15 Pro e Pro Max, che già arriva una doccia fredda per Apple. Nelle scorse ore, infatti, la Francia ha chiesto all'azienda di mettere fine alle vendite di iPhone 12, dal momento che lo smartphone emetterebbe una quantità di radiazioni considerata "troppo elevata" da Parigi.

La notizia, riportata inizialmente da fonti stampa francesi come France24, arriva direttamente dal sito web dell'Agence Nationale des Fréquences (ANFR) francese, che con un comunicato stampa ha spiegato che iPhone 12 emette un numero di onde elettromagnetiche maggiore rispetto al massimo consentito dagli standard europei. Queste onde - spiega sempre l'ANFR - potrebbero essere assorbite dal corpo e, in quantità troppo elevate, rischierebbero di generare problemi di salute negli esseri umani.

Per questo, l'agenzia francese ha chiesto ad Apple di "rimuovere iPhone 12 dal mercato a partire da martedì 12 settembre, dal momento che il modello eccede i limiti europei in termini di emissioni di onde elettromagnetiche". Il colosso di Cupertino ha iniziato a vendere iPhone 12 sul mercato francese (e nel resto del mondo) nel lontano 2020, dunque l'ANFR ha anche chiesto all'azienda di ritirare tutti gli iPhone 12 già venduti dal lancio fino ad oggi.

Nello specifico, l'agenzia ha dichiarato che "Apple deve apportare delle misure correttive nei tempi più brevi possibili sui modelli di iPhone 12 già venduti, in modo da portare le emissioni dei dispositivi in linea con gli standard europei. Altrimenti, dovrà ritirarli dal mercato". L'ANFR ha dato due settimane di tempo al colosso di Cupertino per apportare i suoi correttivi o per avviare le procedure per il ritiro dello smartphone dalla vendita.

Il colosso di Cupertino ha già informato testate del calibro di Reuters e della BBC del fatto che intende contestare la decisione della ANFR, spiegando che i suoi dati di laboratorio, insieme ad una serie di ricerche condotte da enti terzi imparziali, dimostrano che iPhone 12 rientrerebbe pienamente negli standard imposti dai regolamenti europei in termini di emissioni di radiazioni elettromagnetiche.