Francia: bambina muore fulminata dallo smartphone mentre faceva la doccia

Sta avendo un eco importante in Francia la notizia di una bambina di nove anni che domenica scorsa, poco prima delle 19, è morta fulminata mentre faceva il bagno. A nulla è valso l'intervento dei Vigili del Fuoco e del 118, che hanno tentato di rianimare la giovane.

Secondo quanto riportato dalla stampa locale, la ragazza sarebbe morta folgorata a causa di una scarica elettrica provocata dallo smartphone appoggiato sulla vasca mentre era in carica. Il dispositivo, a quanto pare, sarebbe scivolato nell'acqua mentre era collegato alla corrente elettrica, provocando la scossa che è stata fatale alla giovane.

La testata locale FranceTV riferisce che non si tratta del primo episodio di questo tipo: negli ultimi due anni in Francia si sono verificati altri drammi simili. In un caso la vittima aveva usato lo smartphone, collegato alla rete elettrica, mentre era nella vasca da bagno.

Per questo motivo, il DGCCRF ha avvisato gli utenti dei rischi legati all'uso dei telefoni cellulari durante la carica. Usato in condizioni normali, un caricabatterie in buone condizioni non rappresenta un pericolo, ma se è caricato alla rete elettrica e cade nella vasca da bagno, provoca scosse elettriche o nel peggiore dei casi la morte.

I caricabatterie sono molto sensibili all'umidità, e se cadono nell'acqua non dovrebbero essere più utilizzati.