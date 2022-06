Francia, ban per i termini inglesi in gaming e tech: sostituiti da parole in francese

Mentre la Francia fa i conti con i problemi della sua fibra ottica, pare che al di là delle Alpi sia stato deciso di bannare una serie di termini inglesi e sostituirli con i corrispettivi francesi. Tra questi termini, incredibilmente, ne rientrano diversi legati alla tecnologia e al gaming, come "cloud gaming" e "streamer".

La Francia è sempre stata un Paese molto attento a evitare contaminazioni linguistiche, tanto che ancora oggi nelle scuole viene insegnato ai bambini a chiamare "ordinateur" il computer o "portable" il laptop, o ancora "téléphone intelligent" lo smartphone. Durante la campagna elettorale per le ultime elezioni presidenziali, questa forte attenzione si è coagulata nello slogan "Made in France", con il quale diversi politici hanno promesso di "francesizzare" numerosi termini inglesi privi di traduzione nella lingua nazionale.

Tra questi, riporta il Guardian, troviamo "streamer", che diviene "joueur-animateur en direct", e "cloud gaming", tradotto come "jeu video en nuage". Ovviamente, questi termini non entreranno probabilmente mai nel parlato dei francesi, che già ora usano il corrispettivo inglese per riferirsi anche ai PC, ai laptop e agli smartphone, ma verranno utilizzati per tutte le comunicazioni istituzionali francesi.

In parallelo, l'Académie Française ha espresso preoccupazione per i termini videoludici inglesi entrati nella lingua francese di tutti i giorni, arrivando a pubblicare un piccolo "dizionario" delle alternative nell'idioma nazionale già nel 2017. Tra i contenuti più interessanti di quest'ultimo troviamo parole come "fact-checking", tradotto in "vérification des faits", oppure "level", che diventa "niveau de jeu", oppure ancora "hardcore gamer", trasformato in "hyperjoueur".