In Francia è come 1984: la Polizia può attivare a distanza la fotocamera dei telefoni

L’Assemblea Francese ha approvato un controverso disegno di legge che consentirà alle forze di Polizia di sorvegliare i sospettati da remoto utilizzando le telecamere, gli smartphone ed i sistemi di localizzazione GPS di smartphone ed altri dispositivi.

L’approvazione di tale normativa arriva in un periodo controverso, dal momento che nelle scorse ore sono andate in scena aspre proteste contro le forze di Polizia. La versione precedente del ddl è passata alSenato ma prima di diventare legge è necessario che ottenga l’approvazione finale dell’organo legislativo.

Chiaramente, prima di poter attivare a distanza la fotocamera, il GPS o il microfono del sospettato, le Forze dell’Ordine dovranno ottenere l’autorizzazione da un giudice ed il disegno di legge prevede che tale normativa non venga usata contro giornalisti, avvocati ed alte professioni come parlamentari e medici.

L’Assemblea Francese ha inoltre stabilito dei paletti che eviteranno che si possa abusare di queste autorizzazioni, che verranno concesse solo per casi gravi e per un massimo di sei mesi a caso. Inoltre, può essere utilizzato solo per i reati punibili con almeno cinque anni di reclusione, quindi piuttosto gravi.

Tuttavia, tali rassicurazioni sono servite a poco e gli attivisti hanno già iniziato ad attaccare il disegno di legge ed in molti hanno paragonato questo DDL alle pratiche lette nel romanzo 1984 di George Orwell.