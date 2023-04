Francia, Germania e Irlanda valutano il blocco di ChatGPT: l'Italia ha aperto un solco?

La decisione del Garante di bloccare ChatGPT in Italia potrebbe aver aperto un solco a livello europeo. L’agenzia di stampa Reuters infatti riferisce che Francia, Germania ed Irlanda starebbero valutando di fare lo stesso per le medesime ragioni e per proteggere la privacy dei cittadini.

Il rapporto spiega che le autorità tedesche per la protezione dei dati stanno già cercando di unirsi all’Italia e di imporre il ban a ChatGPT in Germania. Il commissario tedesco parlando con il quotidiano Handelsblatt ha affermato che una decisione ancora non è stata presa ma sono in corso discussioni.

Il Garante Irlandese per la Protezione dei Dati invece ha confermato di essere in contatto con l’Italia: “stiamo seguendo il regolatore italiano”, ha detto un portavoce. “Ci coordineremo con tutte le autorità di protezione dei dati dell’UE in relazione a questa questione”. Anche il collega francese sembra essersi messo in contatto con il Garante per la privacy italiano allo scopo di saperne di più sulle motivazioni che hanno spinto al ban.

Quest’oggi inoltre è arrivata la notizia che anche in Canada è stata avviata un’indagine su ChatGPT, il tutto mentre il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha esortato le società a lanciare strumenti d’IA sicuri prima della pubblicazione sul mercato.