Francia 'mette al bando' gli animali selvatici dai circhi e i delfini dai parchi marini

La Francia ha annunciato che vieterà "gradualmente" gli animali selvatici nei circhi itineranti. Lo ha annunciato recentemente il Ministero della transizione ecologica e solidale del paese Barbara Pompili, nell'ambito di una serie di misure incentrate sul benessere degli animali.

"E' tempo di aprire una nuova era nel nostro rapporto con questi animali", ha dichiarato Pompili in una conferenza stampa. Le specie selvatiche come orsi, leoni, tigri non sarebbero più ammesse nei circhi itineranti sotto il divieto. Quest'ultimo non si applicherebbe agli zoo o ad altre attrazioni o spettacoli permanenti.

Non è ancora stato fissato nel calendario l'entrata in vigore del divieto, ma è qualcosa che succederà negli "anni a venire". "Progrediremo quindi gradualmente verso la fine degli animali delle specie selvatiche nei circhi itineranti", afferma con tweet la politica francese. Citando recenti studi che dimostrano quanto orche e delfini siano consapevoli della loro prigionia, Pompili ha anche annunciato che sarà vietato - entro due anni - tenere queste creature per gli spettacoli.

Il divieto, inoltre, interrompe immediatamente la costruzione di nuovi parchi marini e l'allevamento o l'introduzione di nuovi delfini o orche. Pompili ha anche annunciato un impegno a porre fine all'allevamento dei visoni. "Non possiamo più tenere animali selvatici al solo scopo di macellarli per indossarli nei vestiti", afferma su Twitter.

Secondo quanto riporta la BBC, il governo francese darà 9.3 milioni di dollari per aiutare i circhi e i parchi marini ad adattarsi alle nuove misure e prenderà in considerazione la creazione di un santuario per gli animali in cattività. "L'animale selvatico è ora, soprattutto - e questa è la mia profonda convinzione - un essere da preservare, e da rispettare nella sua integrità", afferma infine il ministro.