La Francia ha mostrato un veicolo volante per le forze dell'ordine

Durante la celebrazione della Presa della Bastiglia, questa domenica la Francia ha stupito il mondo mostrando per la prima volta un curioso veicolo volante. Una tavola dotata di cinque mini turboreattori ad aria pensata per aiutare le forze dell'ordine a compiere attività di sorveglianza e ordine pubblico.

Il veicolo si chiama Flyboard Air, e durante la parata è stato guidato dal campione di jet-ski Frank Zapata, che ha fatto la sua comparsa alzandosi in volo sopra i Champs-Elyse'es con tanto di fucile in mano — per rendere chiaro il tipo di utilizzo per cui è pensato.

Il veicolo, come detto, funziona grazie a cinque mini turboreattori ad aria e viaggia ad una velocità massima di 190 Km/h. Alimentato a kerosene, la Flyboard Air ha un raggio di autonomia estremamente modesto. Appena 10 minuti di volo.

Troppo pochi? Forse no, come spera di dimostrare la Francia con quella che si preannuncia come un'impresa semplicemente mozzafiato: Frank Zapata il prossimo 25 luglio tenterà di superare il Canale della Manica. Da una parte all'altra a bordo della tavola volante. Impossibile con un solo pieno di kerosene, e infatti lo sportivo dovrà caricarlo in volo. Come? Non lo sappiamo ancora, appuntamento per il prossimo 25 luglio.