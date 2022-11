Ci siamo: in Francia pannelli solari in (quasi) ogni parcheggio

Il senato francese ha approvato una legge decisamente "rinnovabile". Pannelli fotovoltaici nei parcheggi con più di 80 posti per tentare di migliorare una situazione che sembra oramai drammatica.

Dopo aver imparato tutto ciò che c’è da sapere sulle celle solari, la scorsa settimana il senato francese ha approvato un articolo di legge che prevede l'istituzione di pannelli fotovoltaici nei parcheggi con più di 80 posti. Si tratta di una proposta che nasce dai pesanti investimenti nelle energie rinnovabili.

A quanto pare i pannelli sarebbero in grado di generare fino a 11 gigawatt di potenza, obiettivo importante dal momento che ad oggi gli impianti fotovoltaici ne generano 13,6 gigawatt. Nello specifico la proposta, ha previsto che i pannelli debbano coprire almeno la metà della superficie di ciascun parcheggio.

Qualora dovesse essere approvata, le nuove disposizioni entrerebbero in vigore tra non molto, precisamente il primo luglio 2023. Saranno due le tempistiche di attuazione: i proprietari dei parcheggi con una capienza da 80 a 400 posti avrebbero cinque anni per adeguarsi, mentre coloro che hanno più di 400 posti dovrebbero farlo entro tre anni.

Bisogna sottolineare che originariamente il disegno di legge prevedeva che la misura dovesse essere applicata per i parcheggi con circa 100 posti, tuttavia alla fine si è deciso di estenderla ulteriormente. Lo scopo principale del governo francese è quello di potenziare l'energia prodotta da fonti rinnovabili e contemporaneamente ridurre le emissioni di gas serra strettamente correlate al riscaldamento globale e al cambiamento climatico.

Una piccola curiosità? Nel momento in cui vengono installati in dei terreni, ecco che le pecore decidono di andare sotto i pannelli solari, utili fonti di riparo, mantenendo l’erba sottostante sotto controllo. Una sorta di strana simbiosi, che però potrebbe contribuire alla salvaguardia del nostro futuro.