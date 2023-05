La Francia si prepara a un aumento di 4 °C: 'non possiamo sfuggire'

Mentre tutto il mondo sta lottando (circa) per mantenere la temperatura globale al di sotto dei 1,5 °C, c'è chi sembra essere già "rassegnato". Stiamo parlando della Francia, che si sta già preparando a temperature di 4 gradi Celsius sopra i livelli preindustriali nel paese entro la fine del secolo.

In particolare Christophe Bechu, ministro per la transizione ecologica, ha affermato che il suo governo non punta più a limitare l'aumento a 1,5 gradi Celsius (superata entro 5 anni), ma che lo scenario più ottimistico per il 2100 è una temperatura di 2 gradi per la Francia metropolitana, con il doppio - quindi 4 °C - più probabile.

"A meno che tutti gli stati del mondo non intensifichino ulteriormente i loro sforzi per ridurre ulteriormente le emissioni, siamo sulla buona strada per un riscaldamento globale compreso tra +2,8 e +3,2 gradi in media, il che significa +4 gradi per la Francia perché l'Europa si sta riscaldando rapidamente", afferma Bechu.

Nonostante il ministro per la transizione ecologica sia stato definito un "pessimista" da alcuni colleghi, lui si definisce solo "realista", poiché l'anno scorso è stato l'anno più caldo mai registrato in Francia, battendo dei record che risalgono al 1900.

Possiamo solo sperare che lo scenario descritto dal politico francese non avvenga mai, poiché se così fosse l'umanità avrebbe fallito tutti gli obiettivi ambientali che si è imposta.

Nel frattempo, prepariamoci all'evento di riscaldamento El Niño garantito quest'anno.