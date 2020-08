Francia: trovate tonnellate di pesci morti in un fiume per colpa della Nestlé

In un fiume situato in Francia, a valle di una fabbrica di proprietà della Nestlé, sono state trovate tonnellate di pesci morti. Dopo aver trascorso diversi giorni a rimuovere camion di pesci dal fiume, una federazione di pesca locale afferma di aver presentato una denuncia legale contro il colosso alimentare.

Sono oltre 2 milioni le tonnellate di pesce che è stato rimosso dal corso d'acqua. La Federazione dei pescatori delle Ardenne ha condiviso le fotografie dell'incidente sui social media, mostrando centinaia di pesci morti che sono stati ripuliti dal fiume da pescatori volontari e vigili del fuoco nel corso dei giorni scorsi.

C'è stato anche molto caldo in alcune parti dell'Europa nelle ultime settimane, quindi molti pesci hanno iniziato a entrare in uno spiacevole stato di decomposizione. Fortunatamente sembra non esserci alcun rischio per la salute pubblica. Si pensa, infatti, che le morti siano state causate dalla riduzione dei livelli di ossigeno nell'acqua.

Michel Adam, presidente della Federazione di pesca delle Ardenne, ha dichiarato all'Agence France-Presse di aver presentato una denuncia contro Nestlé France "per inquinamento e violazione dell'articolo 432.2 del codice ambientale". "Sono nella federazione da 40 anni e non ho mai visto un inquinamento così grave", aggiunge Adam. "Tutto è morto in un'area lunga 7 chilometri e larga 30 metri. Abbiamo tre tonnellate di pesci morti. Inoltre, ci sono 14 specie protette che sono state colpite, come l'anguilla o il lampern".

In un'intervista ad AFP, la fabbrica Nestlé ha confermato che la sera del 9 agosto si è verificato un accidentale "trabocco di fanghi biologici, senza la presenza di sostanze chimiche” dal suo impianto di trattamento delle acque reflue. "Questa fuoriuscita è stata occasionale per un periodo di meno di tre ore", afferma Tony do Rio, direttore del sito di Nestlé, aggiungendo che la fabbrica ha sospeso il lavoro "per alcuni giorni" dopo l'incidente.

Ultimamente questi "disastri" si fanno sempre più numerosi: prima in Russia e recentemente anche alle Mauritius.