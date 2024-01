Una volta la Francia usò un altro metodo per misurare il tempo, ma tutto andò male

Durante la Rivoluzione Francese del 1789, la Francia tentò un audace esperimento: convertire il sistema di misurazione del tempo in un formato decimale. L'idea, proposta per la prima volta dal matematico francese Jean le Rond d'Alembert nel 1754, era di semplificare e razionalizzare il tempo, dividendo il giorno in parti basate sul numero dieci.

Ciò avrebbe comportato una ristrutturazione radicale del calendario e degli orologi, con l'obiettivo di allineare la misurazione del tempo con il sistema metrico, già utilizzato per pesi e misure. Il concetto di tempo decimale prevedeva un giorno suddiviso in dieci ore, ogni ora in cento minuti e ogni minuto in cento secondi.

Tale sistema avrebbe reso i calcoli del tempo più semplici, eliminando la necessità di moltiplicare e dividere per sessanta (il sistema sessagesimale tradizionale). Tuttavia, l'idea si scontrò con vari ostacoli pratici e culturali. Gli orologi esistenti avrebbero dovuti essere sostituiti o modificati, e la popolazione avrebbe dovuto adattarsi a un modo completamente nuovo di percepire lo scorrere delle ore e dei minuti (i 10 giorni mancanti nel calendario non c'entrano con questa storia).

Nonostante l'adozione formale nel 1793, il sistema non riuscì mai a guadagnare il sostegno popolare. La classe lavoratrice trovava particolarmente sgradita la riduzione dei giorni di riposo, passando da un giorno di riposo ogni sette a uno ogni dieci giorni. Inoltre, il sistema decimale si scontrava con le pratiche religiose tradizionali, in particolare con la celebrazione della domenica.

Nel 1795, insomma, il nuovo sistema fu ufficialmente sospeso, e la Francia tornò al calendario gregoriano e al sistema di misurazione del tempo tradizionale. A proposito, sapete che qualche decennio fa il nostro calendario stava per diventare di 13 mesi?