La Francia vuole armare i satelliti con mitragliatrici e laser entro il 2030

A poche settimane dall'annuncio di Macron, che ha ufficializzato le intenzioni del governo di creare un Comando Militare spaziale, arrivano le prime indicazioni sui piani che hanno intenzione di mettere in campo i nostri cugini transalpini. Il Ministro della Difesa ha annunciato un programma di sviluppo per nano satelliti dotati di pistole e laser.

La notizia è stata riportata dal quotidiano locale Le Point, secondo cui il ministro Florence Parly ha annunciato che il paese riallocherà 700 milioni di Euro del bilancio militare per la difesa spaziale, con l'intenzione di spendere oltre 4,3 miliardi di Euro entro il 2050. Parte del denaro sarà destinato a migliorare la rete francese di satelliti per le comunicazioni militari al servizio della marina.

I vertici del comando militare inoltre avrebbero anche avanzato richiesta per una nuova generazione di satelliti dotati di telecamere in grado di identificare gli avversari, seguiti da modelli equipaggiati con mitragliatrici e laser per attaccare e disabilitare altri satelliti.

Il Ministero della Difesa ha anche affermato che a lungo termine le intenzioni sono di lanciare in orbita sciami di nano satelliti in grado di proteggere gli obiettivi strategici e di avere la possibilità di lanciare rapidamente altri satelliti per sostituire quelli abbattuti. Lo stesso quotidiano sostiene che Parly intende rendere operativo questo nuovo sistema entro il 2030.

L'obiettivo però non è di utilizzarli per eliminare i satelliti nemici, ma di usarli per identificare i paesi che commettono atti ostili e quindi rispondere di conseguenza.