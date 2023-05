Da Francoforte a Dubai in 90 minuti? Ecco a voi l'aereo del futuro

Da Francoforte a Sydney in 4 ore e 15, o da Memphis a Dubai in 3 ore e 30? Una startup europea sta tentando di rivoluzionare totalmente gli attuali mezzi di trasporto.

Il "progetto Destinus", prevede un volo a idrogeno a una velocità cinque volte superiore a quella del suono, riducendo la durata del volo a meno di un quarto degli attuali viaggi aerei. Sicuramente non sarà possibile vivere in aereo, ma gli spostamenti diverranno meno problematici.

Stiamo parlando di una compagnia con circa 120 dipendenti e sede principale in Svizzera, che è già da anni che prosegue lungo la strada degli aerei ad altissime velocità. I suoi primi due prototipi hanno effettuato con successo voli di prova e stanno per iniziare a testare il famigerato volo a idrogeno. Ma sarà il terzo esemplare prodotto ad essere sotto i riflettori di tutto il mondo: Destinus 3, che effettuerà il suo volo inaugurale entro la fine dell'anno.

Martina Löfqvist, responsabile dello sviluppo commerciale dell'azienda, afferma senza troppi giri di parole: "Cerchiamo di raggiungere un raggio molto, molto lungo con i nostri veicoli e questo significa volare dall'Europa fino all'Australia a Mach 5", ovvero una velocità 5 volte maggiore a quella del suono.

Come potete osservare nel link in calce, i prototipi di Destinus sono velivoli blended-body (con fusoliera totalmente integrata) con un peculiare design ipersonico concepito per la prima volta negli anni '50 ma mai entrato in produzione, con una particolare verniciatura ispirata alle Alpi. Tale forma, consentirà di avere meno resistenza dall’aria, consumando meno carburante.

La speranza per il nuovo prototipo, è che raggiunga il volo supersonico alimentato a idrogeno già nel 2024. Diverse sono però le sfide da affrontare come afferma Löfqvist: "Questo velivolo ha all'incirca le stesse dimensioni del prototipo precedente in termini di circa 10 metri (di lunghezza), ma è 10 volte più pesante e probabilmente anche 20 volte più complesso, in termini di struttura e in termini di sistema di propulsione".

L’attuale progetto vede come primo step il 2030, con il lancio di un aeromobile su scala ridotta dalla capacità di circa 25 passeggeri, che avrà qualche limitazione in termini di autonomia e sarà completamente focalizzato sui clienti di classe business, magari fermando anche nell’aeroporto più bello del mondo.

Successivamente entro il 2040, la sua versione completamente ingrandita avrà più classi, inclusa quella economica. Sperano che per allora "i prezzi dell'idrogeno scendano in modo significativo, in modo da poter ridurre anche i prezzi dei voli, in modo significativo, per questi voli a lunghissimo raggio".