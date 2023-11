Una frase sgrammaticata di dà fastidio? Ecco di cosa potresti soffrire

Per gli amanti della lingua, ogni errore è un colpo al cuore, letteralmente. Uno studio recente ha rivelato che l'ascolto di errori grammaticali può effettivamente causare segni fisici di stress. Se leggendo "se potrei", "qual'è" o "pultroppo" avete sentito qualcosa muoversi dentro di voi... allora vi consigliamo di continuare a leggere.

Questi non sono semplici fastidi, ma scatenano una reazione del nostro sistema autonomo nervoso, quello che regola il battito cardiaco. I ricercatori hanno misurato la variabilità della frequenza cardiaca di persone esposte a discorsi grammaticalmente scorretti, scoprendo che più errori venivano ascoltati, più il battito diventava irregolare, un chiaro indicatore di stress.

Con un sensore attaccato alle dita, 41 adulti anglofoni hanno ascoltato 40 campioni di discorso, metà dei quali contenevano errori grammaticali. I risultati hanno mostrato una significativa riduzione del battito cardiaco regolare in risposta alla grammatica scorretta.

Se il battito cardiaco indica stress per la grammatica errata, potrebbe anche indicare una buona padronanza della lingua. Questa scoperta è importante perché offre un nuovo metodo per valutare le abilità linguistiche di una persona, indipendentemente dall'età o dalle condizioni di salute, e potrebbe essere particolarmente prezioso nel lavoro con utenti della lingua che non possono esprimere verbalmente la loro opinione a causa della giovane o vecchia età, o di malattia.

La ricerca è stata pubblicata sul Journal of Neurolinguistics.