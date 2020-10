Quale frase fu voluta dal presidente Eisenhower sulle banconote statunitensi?

È un mondo affascinante, quello delle banconote: quelli che all'apparenza sembrano semplici pezzi di carta possono in realtà raccontarci molto sulla storia di un Paese e, talvolta, anche degli uomini che si sono succeduti al governo dello stesso.

Prendiamo il dollaro statunitense, ad esempio: la moneta fu adottata nel lontano 1785, simbolo di un Paese che solo da pochi anni a quella parte aveva finalmente ottenuto la tanto agognata indipendenza dall'Inghilterra e che cercava quindi di affermare la propria identità anche da questo punto di vista.

Il dollaro fu un elemento rivoluzionario anche sotto altri aspetti: fu infatti la prima volta in assoluto che un Paese adottasse un sistema decimale per la sua valuta. Da allora il mondo è cambiato, sono cambiati gli Stati Uniti e con loro, ovviamente, anche la loro moneta.

A proposito di cambiamenti, fu il presidente Dwight D. Eisenhower ad imporne uno dei più importanti relativamente alla valuta statunitense: l'11 luglio del 1955 l'allora presidente USA emanò infatti una legge che prevedeva che su ogni banconota fosse stampata la frase "In God we trust" ("Confidiamo in Dio", nella traduzione italiana).

