Il fratello di Pablo Escobar lancia lo smartphone pieghevole basato sul Galaxy Fold

Escobar Inc, la holding di Medelin fondata dal fratello di Pablo Escobar, ha messo in vendita un clone del Galaxy Fold di Samsung ad un prezzo di soli 400 Dollari. Il dispositivo è denominato "Escobar Fold 2", ed ovviamente è basato sullo smartphone della società coreana, con placcatura in oro e logo della holding stampato su di essa.

La scheda tecnica ufficiale annunciata dalla holding è composta da un display principale Super AMOLED con risoluzione di 1536x2152 pixel ed un pannello secondario sempre Super AMOLED ma da 6 pollici con aspect ratio di 219 e risoluzione di 720x1680 pixel.

A livello fotografico troviamo un paio di lenti anteriori da 10+8 megapixel ed un triplo sensore sul retro da 12+12+16 megapixel, con Flash LED e stabilizzazione elettronica dell'immagine. Il processore è lo Snapdragon 855 di Qualcomm octa-core accompagnato dalla GPU Adreno 640.

L'aspetto più interessante è il prezzo: 399 Dollari per la variante con 8 gigabyte di RAM e 128GB di storage, e 549 Dollari per quella ultratop da 12+512GB, significativamente lontani dai prezzi annunciati da Samsung per il Galaxy Fold, che in Italia parte da 2.050 Euro.

Come osservato da molti, però, l'Escobar Fold 2 ancora non è stato spedito, nonostante le prenotazioni ricevute, motivo per cui è lecito essere diffidenti.

Lo scorso dicembre il fratello di Pablo ha lanciato l'Escobar Fold 1.