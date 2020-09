Quanto era fredda l'era glaciale? Un nuovo studio ce lo svela

L'ultima era glaciale avvenuta nel nostro pianeta risale a 20.000 anni fa ed è stata chiamata con il nome di Ultimo massimo glaciale (abbreviato LGM) e un team guidato dall'Università dell'Arizona ha scoperto la temperatura sulla Terra durante questo freddo periodo: circa 7 gradi Celsius.

In questo periodo i ghiacciai coprivano circa la metà del Nord America, Europa e Sud America e molte parti dell'Asia, mentre la flora e la fauna che si erano adattate al freddo prosperavano. "Abbiamo molti dati su questo periodo di tempo", afferma Jessica Tierney, professoressa associata presso il Dipartimento di Geoscienze dell'Arizona. "Ma una domanda a cui la scienza desiderava da tempo una risposta è la seguente: quanto era fredda l'era glaciale?"

Un articolo pubblicato recentemente sull'illustre rivista Nature, grazie a uno studio condotto da Tierney stessa, ha scoperto che la temperatura media globale dell'era glaciale era di 6 gradi Celsius più fresca di oggi. Per contestualizzare, la temperatura media globale del 20° secolo era di circa 14 gradi Celsius. "Potrebbe non sembrare una grande differenza ma, in realtà, è un enorme cambiamento", continua Tierney.

"In Nord America e in Europa, le parti più settentrionali erano coperte di ghiaccio ed erano estremamente fredde. Anche qui in Arizona c'è stato un grande raffreddamento", continua la scienziata. "Ma il raffreddamento maggiore è avvenuto alle alte latitudini, come l'Artico, dove la temperatura era di circa 14 °C più fredda di oggi".

Conoscere la temperatura dell'era glaciale è importante perché viene utilizzata per calcolare la sensibilità climatica, ovvero lo spostamento della temperatura globale in risposta al carbonio atmosferico. I livelli atmosferici di anidride carbonica durante l'era glaciale erano di circa 180 parti per milione, prima della rivoluzione industriale circa 280 parti per milione e oggi hanno raggiunto le 415 parti per milione.

In futuro, Tierney e il suo team intendono utilizzare la stessa tecnica per ricreare periodi caldi nel passato della Terra.