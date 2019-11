Le FreeBuds 3 di Huawei arrivano oggi in Italia, con un regalo

Huawei annuncia oggi la disponibilità nel nostro paese delle FreeBuds 3, gli auricolari True Wireless Stereo open fit con cancellazione attiva del rumore e basate sul nuovo chip Kirin A1. La compagnia di Shenzhen ha al contempo anche un'interessante promozione.

Gli auricolari sono infatti disponibili nelle colorazioni Carbon Black e Ceramic White al prezzo di 179 Euro presso i punti vendita delle principali catene di distribuzione e presso l'Huawei Experience Store di Milano.

Tuttavia, coloro che effettueranno l'acquisto entro il 2 Dicembre 2019 presso i punti vendita aderenti potranno approfittare di una promozione esclusiva: allo stesso prezzo riceveranno in regalo l'Huawei Wireless Charger, il pad di carica senza fili che consente di ricaricare rapidamente ed in sicurezza i dispositivi. Per aderire alla promozione è necessario registrarsi, dal 15 Novembre al 15 Dicembre, alla pagina dedicata presente sul sito Huawei Promo, inserendo i dati richiesti e la prova d'acquisto.

Huawei FreeBuds 3 arrivano con la nuova app Huawei AI Lite che consente di sfruttare a pieno le potenzialità degli auricolari impostando vari shortcuts per la cuffia destra e sinistra in base alle proprie preferenze. L'applicazione consentirà anche di abilitare la cancellazione del rumore anche quando si intende isolarsi da ogni rumore esterno, oltre che quando si ascolta musica o si effettuano telefonate.