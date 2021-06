Freedom Black Friday Unieuro: i migliori sconti sui TV OLED e QLED

Nella giornata di ieri Unieuro ha dato il via al Freedom Black Friday, il nuovo volantino attivo fino al prossimo 1 Luglio 2021 online e nei negozi, che propone tante offerte. Quest'oggi il nostro focus è sulle promozioni riguardanti i TV OLED e QLED, vediamo quali sono i migliori.

Partendo dai TV OLED, l'LG 48CX da 48 pollici è disponibile a 1099 Euro, mentre il modello da 65 pollici della stessa gamma passa a 1599 Euro, con un risparmio del 39% rispetto ai 2648,99 Euro. In sconto troviamo anche i TV OLED C1, tra cui la variante da 48 pollici a 1399 Euro dai 1848,99 Euro e quella da 55 pollici a 1799 Euro dai 2048,99 Euro. Sempre restando in ambito OLED, segnaliamo anche il Sony KE55A8 da 55 pollici a 1299 Euro.

Passando ai TV QLED di Samsung, invece, il QE55Q95TCTXZT da 55 pollici è disponibile a 999 Euro, il 41% in meno dai 1699 Euro precedenti, mentre il QE75Q90TAT da 75 pollici è disponibile a 1999 Euro. In sconto troviamo anche il QE65Q80A da 65 pollici a 1499 Euro, con un risparmio di 500 Euro (pari al 25%) se si confronta con i 1999 euro di listino.

Per le informazioni cui costi di spedizione e la possibilità di effettuare il ritiro in negozio, è consigliabile consultare la scheda singola per ogni TV.