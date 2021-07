Freedom Phone è lo smartphone perfetto per privacy e libertà di parola, o forse no?

Quando si parla di privacy in ambito smartphone si entra in un mondo alquanto complesso, tra il trattamento dei dati dell’utente e altri dettagli tecnici che difficilmente una persona qualunque analizza nel dettaglio. C’è, però, chi promette un’esperienza d’uso per “tutelare libertà di parola e privacy”: ecco Freedom Phone.

Questo nuovo smartphone annunciato recentemente viene pubblicizzato dal suo creatore Erik Finman, il quale si definisce “il più giovane multimilionario Bitcoin” dopo avere acquistato 100 Bitcoin per 10 Dollari e averli riconvertiti solo di recente, come “completamente senza censure”. Nello specifico, sul sito ufficiale è possibile leggere la seguente didascalia sotto al pulsante di acquisto: “Il Freedom Phone è un primo telefono incentrato sulla libertà di parola e sulla privacy. Con funzionalità come i blocchi di tracciamento e un app store non censurabile”.

Scendendo sugli aspetti tecnici, il sistema operativo in dotazione è l’inedito FreedomOS, definito da Finman come “un mix tra AOSP, LineageOS e GrapheneOS”; l’App Store è proprietario e propone principalmente “app non soggette a censura”; lo smartphone giunge con app preinstallate tra cui il browser DuckDuckGo, il social network Parler, l’app di messaggistica Signal e i canali mediatici statunitensi Newsmax e OANN; infine, i dati vengono protetti da un’applicazione chiamata Trust di cui si sa ben poco. Sulle caratteristiche tecniche si sa ben poco, oltre alla dimensione dello schermo pari a 6 pollici.

Ci sono però già molteplici polemiche su Twitter, dove Erik Finman ha annunciato lo smartphone Freedom Phone. Quest’ultimo, infatti, si tratterebbe solamente di una versione personalizzata di Umidigi A9 Pro, come spiegato anche dall’esperto e co-fondatore di Hacker House Matthew Hickey: “Sulla base delle fotografie del sito Web dell'azienda, un certo numero di ‘investigatori’ su Internet ha identificato che il dispositivo ha lo stesso fattore di forma e aspetto di un Umidigi A9 Pro. Questo dispositivo è un telefono basato su Android personalizzabile che può essere ordinato dalla regione ASIAPAC e personalizzato in base ai requisiti di un progetto […] acquistato e spedito in blocco con loghi e marchi personalizzati in modo da dare l'aspetto di un telefono che è stato progettato per uno scopo unico, ma in realtà è solo un comune smartphone economico basato su Android con componenti principali prodotti a Taiwan e nelle aree circostanti”.

Lo smartphone Umidigi A9 Pro viene venduto a 100-150 Euro solitamente, ma Freedom Phone viene venduto a 500 Dollari: a cosa è dovuta, quindi, la differenza? Tra gli utenti Twitter c’è chi pensa che la vera differenza e il “vero valore” riguarda la presunta produzione del sistema operativo e negli Stati Uniti e non in Cina. In altre parole, come deducibile anche dal sito ufficiale di Freedom Phone e dalle app preinstallate, si tratta di un dispositivo dedicato ai cittadini che nel tempo hanno sostenuto Donald Trump e i conservatori. Come finirà questa avventura? Staremo a vedere.

A proposito di privacy, Apple ha bloccato i tentativi di bypass dell’App Tracking Transparency di iOS da parte di alcune app cinesi.